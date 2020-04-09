18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:04

Рабочие "Петербургского метрополитена" опасаются, что их оставят без премий за апрель

фото ЗакС политика Рабочие "Петербургского метрополитена" опасаются, что их оставят без премий за апрель

Находящимся на самоизоляции сотрудникам ГУП "Петербургский метрополитен" объявили в бухгалтерии предприятия, что за действующий период нерабочих дней (30 марта - 30 апреля) им будут начислены только голые оклады, сообщил ЗАКС.Ру муниципальный депутат МО "Пушкин" от КПРФ Сергей Лазарев, который работает в метрополитене слесарем-электриком.

По словам Лазарева, основную часть его зарплаты составляют премиальные надбавки, в том числе за выслугу, профессиональное мастерство и работу во вредных условиях. Рабочий сообщил, что его "чистый" оклад - менее 30 тысяч рублей, хотя обычно он получает порядка 60 тысяч. У некоторых других рабочих оклады составляют 19 тысяч рублей, добавил слесарь.

- Это все очень печально. У людей ипотека, кредиты, - отметил Лазарев.

Он также подчеркнул, что руководство ГУП "Петербургский метрополитен" заранее не объявило, что отказывается выдавать премиальные.

Мундеп в случае выплаты только голого оклада намерен обращаться в суд. Также он написал официальное письмо руководителю петербургского горкома КПРФ Ольге Ходуновой с просьбой оказать помощь рабочим, не задействованным в настоящее время в производственном процессе.

ЗАКС.Ру направил в ГУП "Петербургский метрополитен" официальный запрос с просьбой прояснить ситуацию. От оперативных комментариев в пресс-службе предприятия отказались.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
18:51 Возведение комплекса зданий ВС РФ в Петербурге обойдется бюджету в 26,5 млрд рублей

18:40 Глава СПЧ: В 122 колониях России шьют 340 тысяч медицинских масок в день

18:13 "Дорогие мои, поймите правильно": Собянин закрыл все столичные кладбища

18:01 Суд оштрафовал петербурженку за прием гостей после возвращения из Норвегии

17:45 Военный госпиталь для больных COVID-19 в Пушкине будет сдан в середине мая

17:25 Песков назвал инициативой Путина фразу о половцах и печенегах в обращении к россиянам

17:18 Краснодарский "навальнист" намерен судиться с Соловьевым и Симоньян

17:04 Рабочие "Петербургского метрополитена" опасаются, что их оставят без премий за апрель

16:51 Путин предупредил, что "коронавирусные" меры не должны навредить работе "оборонки"

16:25 Заметив за собой слежку, главред "Проекта" обратился за помощью в СК

15:54 Глава московского штаба Навального пожаловался в СК на спикера Мосгордумы из-за распространения коронавируса

15:42 ЗАКС.Ру пока не получил ни одного разъяснения поправок в Конституцию от их сторонников

15:30 Детским поликлиникам Петербурга подарят автомобили Hyundai Solaris

15:11 От студентов университета "Синергия" потребовали участия во флешмобе о Конституции

14:55 "Это стыдно": Глава Башкирии призвал врачей перестать "побираться" и просить помощи у благотворителей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru