Рабочие "Петербургского метрополитена" опасаются, что их оставят без премий за апрель

Находящимся на самоизоляции сотрудникам ГУП "Петербургский метрополитен" объявили в бухгалтерии предприятия, что за действующий период нерабочих дней (30 марта - 30 апреля) им будут начислены только голые оклады, сообщил ЗАКС.Ру муниципальный депутат МО "Пушкин" от КПРФ Сергей Лазарев, который работает в метрополитене слесарем-электриком.

По словам Лазарева, основную часть его зарплаты составляют премиальные надбавки, в том числе за выслугу, профессиональное мастерство и работу во вредных условиях. Рабочий сообщил, что его "чистый" оклад - менее 30 тысяч рублей, хотя обычно он получает порядка 60 тысяч. У некоторых других рабочих оклады составляют 19 тысяч рублей, добавил слесарь.

- Это все очень печально. У людей ипотека, кредиты, - отметил Лазарев.

Он также подчеркнул, что руководство ГУП "Петербургский метрополитен" заранее не объявило, что отказывается выдавать премиальные.

Мундеп в случае выплаты только голого оклада намерен обращаться в суд. Также он написал официальное письмо руководителю петербургского горкома КПРФ Ольге Ходуновой с просьбой оказать помощь рабочим, не задействованным в настоящее время в производственном процессе.

ЗАКС.Ру направил в ГУП "Петербургский метрополитен" официальный запрос с просьбой прояснить ситуацию. От оперативных комментариев в пресс-службе предприятия отказались.

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