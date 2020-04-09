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18:51

Возведение комплекса зданий ВС РФ в Петербурге обойдется бюджету в 26,5 млрд рублей

фото ЗакС политика Возведение комплекса зданий ВС РФ в Петербурге обойдется бюджету в 26,5 млрд рублей

На возведение комплекса зданий Верховного суда РФ, которые будут дислоцироваться на территории Петербурга, из федерального бюджета будет выделено в 2020 году - 14,8 млрд рублей, в 2021 - 11,7 млрд, указывается в материалах госзакупки, пишет Znak.com.

Под "комплексом зданий", кроме самого ВС, подразумеваются постройки для судебного департамента и инженерно-технического блока, жилой комплекс, рассчитанный на 600 квартир, а также Дворец танцев Эйфмана.

Закупку разместило управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе управделами президента РФ.

Предполагалось, что переезд ВС РФ и Высшего арбитражного суда в город на Неве обойдется федбюджету в сумму, превышающую 50 млрд рублей. После того, как ведомства были объединены, стоимость снизилась до 23 млрд рублей.

Напомним, изначально разместить новый судебный квартал планировалось на пятачке у Биржевого моста - на месте, где раньше располагался научный центр "Прикладная химия". Однако в прошлом году на встрече с Владимиром Путиным городской глава Александр Беглов заявил, что на обозначенной территории будет возведен арт-парк по типу столичного "Зарядья". Позднее выяснилось, что под комплекс зданий ВС РФ будет отдан "Сад на Неве" на Смольной набережной, который поспешно исключили из перечня ЗНОП. Данное решение вызвало шквал негодования со стороны градозащитников.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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