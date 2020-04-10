"Офигели окончательно": Вишневский не видит оправданий переезду Верховного суда за 26,5 млрд рублей

Лидер "Яблока" в петербургском парламенте Борис Вишневский, и раньше выступавший против перебазирования в город Верховного суда, в сегодняшней тяжелой социально-экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса находит переезд вовсе неприемлемым и вопиющим. Лишний раз вспомнить о нем политика заставил свежеопубликованный на сайте госзакупок заказ: согласно его условиям, государство готово отдать за осуждаемую Вишневским операцию 26,55 млрд рублей. В связи с этим демократ полагает, используя эвфемизм, что чиновники "офигели окончательно".

"У нас что — Верховный суд бездомный? Ютится на улице? <...> У нас что — совсем некуда в стране девать деньги? Они не нужны на выплаты гражданам, пострадавшим от "карантинных мер" и оставшимся без работы и доходов? Они не нужны на маски, перчатки, костюмы, респираторы и аппараты ИВЛ, которых не хватает? <...> Или, может быть, у нас от этого переезда радикально улучшится качество правосудия?", - недоумевает законотворец в социальных сетях.

В его представлении, дорогостоящий переезд является не более, чем "путинской хотелкой". Исполнителей ее Вишневский называет "циничными, жадными уродами" и просит всех, кто характеризует их моральный облик иначе, предложить свою формулировку.

Отметим, что переезд Верховного суда также неизбежно повлечет за собой фактическое уничтожение "Сада на Неве" на Смольной набережной, в котором должны будут разместиться новые административные и жилые здания. Активисты Центрального района продолжают биться за неприкосновенность зеленой зоны.

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