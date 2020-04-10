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10 апреля, 10:33

Думские эсеры против того, чтобы региональные депутаты работали удаленно

фото ЗакС политика Думские эсеры против того, чтобы региональные депутаты работали удаленно

Основатель и лидер справедливороссов Сергей Миронов, вопреки всем предписаниям относительно самоизоляции, настаивает на том, что для законодательных собраний в регионах удаленная форма работы депутатов представляет собой нечто недопустимое.

"Личное участие депутатов в принятии парламентских решений должно быть нормой, не знающей исключений. Ни у кого не должно быть возможности под предлогом плохой связи отключать микрофон оппозиции, закрывать рот неугодным. Мы это все уже проходили. Стране нужно, чтобы депутаты говорили правду там, где чиновники ее скрывают, скрывают свои огрехи и ошибки", - аргументировал он свою позицию, процитированную на сайте политика.

Между тем, образцом дисциплинированности и добропорядочности в этом отношении, по его мнению, в настоящее время можно считать его место работы - Государственную думу. В ее стенах, отмечает Миронов, и анализы на коронавирус успевают сдавать, и разговоры ведутся исключительно по делу.

"А если закрепить возможность заочной работы, то есть опасность, что такая временная мера может превратиться в постоянную практику. И тогда не трудно представить ситуацию, когда единороссы скажут оппозиционным фракциям: а зачем вы тут вообще нужны?", - пугает общественность социал-демократ.

Рассуждать на эту тему его побудили известия о том, что в Томской и Оренбургской областях парламенты планируют в ближайшее время голосовать за законопроекты дистанционно.

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