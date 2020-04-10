Координатор "Весны" подал в суд на Смольный из-за запрета всех публичных мероприятий

Федеральный координатор движения "Весна" Богдан Литвин потребовал у городского суда Петербурга признать незаконным полный запрет Смольного на проведение публичных мероприятий и посещение парков. Соответствующий иск был зарегистрирован утром 10 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Литвин рассказал ЗАКС.Ру, что оспаривает позицию городских властей относительно недопустимости в период повышенной готовности любых публичных мероприятий, в том числе с участием одного или двух человек.

Поводом для искового заявления стал отказ администрации Петербурга согласовать пикет на тему голосования по поправкам в Конституцию. В акции должно было принять участие два человека. Ее планировалось провести 1 апреля на аллее Смольного. В исковом заявлении говорится, что Литвин во время пикетирования планировал иметь при себе аптечку, санитайзеры и медицинскую маску, а также хотел предупреждать прохожих, чтобы те держались от него на расстоянии не менее 3 метров.

Администрация, тем не менее, отказала в проведении мероприятия, сославшись на постановление регионального правительства "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", запрещающее проведение публичных мероприятий и посещение парков, а также на ремонтные работы, которые на время акции в саде-портере Смольного запланировала ГАТИ.

Юрист "Команды 29" Максим Оленичев, представляющий интересы Литвина, в разговоре с ЗАКС.Ру обратил внимание, что главный санитарный врач России Анна Попова распорядилось ограничить проведение массовых, а не публичных мероприятий, однако в Смольном пошли еще дальше и на время запретили любое проявление гражданской активности на улицах.

- Мы не оспариваем то, что необходимо принимать эпидемические меры для того, чтобы не распространялся коронавирус. Но при этом ограничивать права и свободы нельзя. В данной ситуации мы не говорим, что нужно разрешить все митинги, пикеты и демонстрации. Мы только говорим, что если пикет состоит их одного-двух человек, то в такой форме проводить его все равно необходимо, - рассказал Оленичев.

Оспаривание полного запрета на посещение парков связано только с контекстом публичных мероприятий, уточнил представитель Литвина.

Напомним, постановление № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" было принято Смольным 13 марта 2020 года. Позже в него несколько раз вносили изменения. Этим документом городские власти установили ряд запретов и ограничений, действующих на период повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Специальные меры изначально действовали до 5 апреля, но затем были продлены до начала мая.