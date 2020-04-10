Шевчук хочет увидеть пропагандистов в бою друг против друга

Музыкант и общественный деятель Юрий Шевчук, участвовавший в первой чеченской кампании, порассуждал на YouTube-канале своей группы о природе войны и ее актуальных формах, отметив, что большого, мирового конфликта он не ждет, а "постреливают" постоянно и это для него печальная неотъемлемая часть действительности. Хуже неправедно сражающихся для него только те, кто любит грозить войной всему человечеству с телеэкранов.

"У меня такая большая мечта есть. Собрать бы всех этих "пропагандонов" с разных сторон, с первых-центральных каналов, привезти их на какой-нибудь отдаленный остров. Жалко, конечно, природу, но потерпим. Раздать им оружие - и чтобы они повоевали друг с другом, эти амбициозные чуваки с накачанными задами и языками. Пусть они повоюют, вот будет шоу настоящее, а мы посмотрим", - заявил Шевчук.

По его словам, если на Россию действительно кто-то нападет, то, безусловно, нужно будет идти ее защищать, однако при этом "не трусить" публично. Последнее для него заключается в категорическом осуждении войны как таковой.