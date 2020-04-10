Суд приостановил строительство ТРЦ за станцией метро "Пионерская"

На земельном участке за зданием станции метро "Пионерская" вновь остановлены работы по строительству очередного торгово-развлекательного комплекса, которых на этом оживленном перекрестке построено несколько. Действие разрешения на строительство ТРЦ "Голливуд" приостановили по результатам заседания Куйбышевского районного суда, передает городское издание "Поребрик.Медиа".

Иск к Госстройнадзору в январе подавали около 200 местных жителей, недовольные "уплотниловкой" и считающие свои права как жильцов соседних домов нарушенными.

Отметим, что с 2016 года, когда участок был куплен застройщиком, разрешение на работы ему выдавали уже дважды. Первый такой документ был аннулирован через суд.

До 2010-х годов на "проблемной" территории стоял недостроенный советский кинотеатр.