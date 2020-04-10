Суд отказался ужесточить административный надзор активистке "Другой России" Шалиной

Чертановский суд Москвы отказал в ужесточении административного надзора главе московского отделения "Другой России" Ольге Шалиной, передает "МБХ медиа".

По словам Шалиной, отдел МВД по Чертаново Северное требовало, чтобы активистка ночью "физически находилась в квартире своих родителей", с которыми она давно не живет вместе. "Слава богу, что судья приняла правильное решение", - прокомментировала Шалина.

Ужесточить административный надзор активистке решили после того, как ее арестовали за пост в Instagram с символикой Национал-большевистской партии (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Надзор Шалиной назначили в апреле 2019 года после ее акции на выставке техники ФСИН осенью 2018-го: тогда она порезала себя, протестуя против деятельности службы.