Пивоваров выступает за частичное введение в Петербурге режима ЧС

Координатор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров из всех возможных вариантов государственной борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями выбрал в качестве оптимального половинчатый. Чтобы заставить "держателей" бюджета компенсировать россиянам издержки из-за карантина, утверждает он, требуется временно и частично установить "чрезвычайщину" или хотя бы какие-то из ее элементов.

"Не полностью режим чрезвычайной ситуации, а ответственность по платежам бизнеса, по договорам, по контрактам должно частично взять на себя государство. Сейчас государство в лице президента, Госдумы просто отвернулось от людей: подачки, которые оно дало обычным людям - это смешные суммы. Угроза от экономического кризиса будет намного страшнее, чем от пандемии", - поделился он своими соображениями в эфире радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге".

По пессимистичному прогнозу петербургского политика, в противном случае, если игнорировать проблему, граждане неизбежно станут в массовом порядке банкротиться и деструктивно себя вести. Чтобы этого избежать, в его представлении, чиновники должны "распечатывать кубышки", а близкие к власти миллиардеры - "возвращать похищенное".

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