Дмитрий Быков: Депутаты Госдумы работают бескорыстно, как и доносчики

Публицист и писатель Дмитрий Быков, отвечая на вопросы слушателей своей авторской радиопрограммы, пришел к умозаключению, согласно которому депутаты Государственной думы в ее нынешнем виде даже при крайне низкой оплате их труда продолжат голосовать за те или иные инициативы в угоду президенту и исполнительной власти практически единогласно. На основной работе, как видится обозревателю, депутатами движут соображения иного порядка: "они служат не за зарплату". Быков сравнивает их преданность делу с поведением идеального осведомителя.

"Доносчик доносит не потому, чтобы ему дали квартиру. Некоторых это безумно возбуждает и доводит до такого доносительского оргазма. И они голосуют так не потому, что им платят. Вообще, корыстные мотивы оставьте; борьба с привилегиями – это дело двадцать пятое. Они хотят быть частью, как они это называют, государева дела", - рассудил литератор.

Быкову также в исполнении представителей власти режут слух слова "государь" и "государев", которые, по его наблюдениям, используются там, где уместнее было бы говорить о государственном.

"Я это слышал в речи многих людей, от префектов до сенаторов. Это, конечно, меня ужасно отвращает", - признался публицист.