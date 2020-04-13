Мундепы Петербурга предложили Беглову свои меры по поддержке населения

Муниципальные депутаты Петербурга обратились к губернатору города Александру Беглову с предложением ввести ряд мер по поддержке населения во время пандемии коронавируса. Пока обращение подписали 19 депутатов из 10 муниципалитетов, сообщила ЗАКС.Ру одна из инициаторов письма и мундеп МО "Пороховые" Марианна Алферова. Она добавила, что в числе подписавшихся также депутаты из округов "Малая Охта", "Ржевка", "Правобережный", "Литейный округ", "Константиновское", "Ульянка", ",Южно-Приморский" и №54.

Депутат рассказала, что обращение планируется направить Беглову 13 апреля около 16:00 часов. Сбор подписей продолжится для добавления в уже отправленное письмо, заявила Алферова.

В обращении сказано, что мундепы считают недопустимым ограничения прав и свобод граждан. По мнению депутатов, правительство должно приложить максимум усилий для помощи и защиты населения, а не делать ставку на меры устрашения.

В числе предложенных мер - увеличение штата социальных служащих и увеличение им финансирования для помощи людям пожилого возраста и другим уязвимым слоям населения. Предлагаемые муниципальными депутатами меры касаются и организации работы продуктовых магазинов. Алферова в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что не во всех магазинах продавцы работают в масках и перчатках. По ее словам, на кассах дистанция между посетителями соблюдается, а в зале - не всегда. В обращении мундепы просят Беглова обязать организации соблюдать необходимые меры безопасности:

"Обязать персонал магазинов, работников почты, банков и других организаций работать в перчатках, установить защитные экраны между посетителями и служащими, а если это невозможно, обязать персонал работать в масках. Правительство должно снабдить штат работающих с людьми учреждений необходимыми мерами защиты, а также предусмотреть необходимое финансирование или меры поощрения в виде отмены части налогов".

Мундепы предложили и меры поддержки бизнеса. В частности, отменить на время эпидемии и два месяца после налог на прибыль, снизить для малого и среднего бизнеса на 50% оплату за услуги ресурсоснабжающих компаний.

Депутаты уверены в необходимости отменить ранее принятые штрафы - они "вызывают возмущение и раздражение у граждан." Мундепы заявили, что для многих пожилых людей и семей с детьми прогулки на свежем воздухе необходимы. Правоохранительные органы должны разъяснять петербуржцем необходимость самоизоляции, а не наказывать их за нарушение постановлений правительства, сказано в обращении. Там же отмечается, что надо отменить плату за капитальные ремонт в 2020 году, выделить из бюджета города выплаты для петербуржцев, которые остались без работы, имеют низкую пенсию или зарплату, не имеют доходов или закрыли бизнес. Последним депутаты предлагают выделить не менее 10 тысяч рублей для отдельно проживающего человека и не менее 20 тысяч рублей для семей по максимально упрощенной системе.

Мундепы призывают Беглова отказаться от выплаты компенсации по Западному скоростному диаметру и от финансирования "наиболее затратных проектов городского бюджета". Среди них указаны строительство Восточного скоростного диаметра, строительства города-спутника "Южный" и другое.

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