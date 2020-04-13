Светов призвал любителей митингов смириться с их временным отсутствием

Лидер российских либертарианцев Михаил Светов ответил на претензии людей, критически настроенных к власти и обвиняющих оппозиционеров в снижении активности. По его мнению, это совсем не так и активность никуда не делась, о чем, в частности, говорят последние стримы Алексея Навального, собирающие рекордное число зрителей онлайн. Протестное движение страдает, по его оценке, сильнее обычного сегодня только от одного фактора: уличные акции невозможны из-за пандемии коронавируса и сопряженного с ней недоверия людей друг к другу.

"Существует страх, и в аудитории образованной он даже выше, потому что информированность выше. Нет ресурсов для уличной политики, поэтому все замерло, особенно в свете новых уголовных мер. Можно сколько угодно ругать оппозицию за то, что мы не выводим людей на улицу, но ребята, нужно объективно свои силы оценивать", - высказался он в интервью "МБХ Медиа".

Светов уверен, что общество по окончании эпидемии станет еще более политизированным. В то же время он опасается активизации граждан, приветствующих жесткую авторитарную модель правления по примеру Китая, где с коронавирусом государство сумело справиться в сжатые сроки.