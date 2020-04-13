Возле будущего арт-парка "Тучков буян" оборудуют разворотное кольцо

Новая улица Сперанского, ведущая от проспекта Добролюбова к Малой Неве вдоль территории будущего парка "Тучков буян", получит разворотное кольцо для транспорта, сообщает сайт городского правительства.

В планах Смольного - превратить тупиковый проезд в полноценную улицу длиной 324 метра с четырехполосным движением. Проект отправится на экспертизу в мае. Его стоимость, как сообщает ТАСС со ссылкой на профильный комитет, оценивается в 180 млн рублей.

По уверению губернатора Александра Беглова, дорожное движение по улице Сперанского никак не помешает посетителям будущего арт-парка.

Первоначально на пятачке у Биржевого моста планировалось разместить новый судебный квартал, строительство которого не без скандала перенесли в "Сад на Неве" на Смольной набережной.

На территории парка появятся Дворец танца Бориса Эйфмана, театрально-выставочный комплекс, лекционный зал, лаборатории и мастерские, кинотеатр, галереи, рестораны и множество зеленых насаждений. Президент Владимир Путин ранее сетовал на дороговизну проекта.

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