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13 апреля, 17:25

Расходы фонда "дочки Путина" сократились на 126 млн рублей

фото ЗакС политика Расходы фонда "дочки Путина" сократились на 126 млн рублей

Траты фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), во главе которого стоит предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова, сократились с 805 млн рублей в 2018 году до 679 млн в 2019-м, следует из данных ежегодной отчетности организации, опубликованных на сайте Минюста. 

Наибольшее количество средств (263 млн рублей) фонд потратил на "целевые мероприятия". Другие 41 млн ушли на содержание аппарата управления. Согласно отчетности, обозначенные деньги организация получила в виде пожертвований от граждан РФ и иных учреждений.

Также за счет денег, полученных, среди прочего, от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, НИР приобрел "имущество и программное обеспечение" на сумму 8,45 млн рублей. "Услуги сторонних лиц и организаций" обошлись фонду в 139,5 млн рублей.

Учрежденный в 2012 году фонд "Национальное интеллектуальное развитие" занимается поддержкой молодых ученых. 

Добавим, на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, прошедшей в середине декабря 2019 года, президента спросили, являются ли Катерина Тихонова и Мария Воронцова его дочерями. Президент назвал их "женщинами" и более ничего не сообщил.

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