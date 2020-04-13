КГИОП судится с коммунальщиками из-за поврежденного дома-памятника на Невском

Чиновники из КГИОП подали в Куйбышевский районный суд на ООО "Жилкомсервис №1 Центрального района". Руководство комитета добивается того, чтобы в течение полутора ближайших лет ответчик организовал и оплатил ремонт и реставрацию фасада исторического дома 20 по Невскому проспекту на уровне второго этажа. Именно на этой высоте в начале года были незаконно демонтированы кованые балконные решетки, что в Смольном квалифицировали как "варварство". После демонтажа ограждения, представляющие собой историческую и культурную ценность, некоторое время валялись приставленными к зданию без укрытия и охраны.

Если в положенный судом срок реставрацию не произведут, чиновники требуют взыскания с коммунальщиков 100 тысяч рублей и по 150 тысяч рублей за каждый последующий месяц саботажа.

Ранее КГИОП в связи с инцидентом обращался в полицию, чтобы та проверила действия ответственной за дом службы на предмет соблюдения уголовного кодекса.