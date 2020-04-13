18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13 апреля, 19:29

Ретейлеры провели акцию с уничтожением миллионов нереализованных цветов

фото ЗакС политика Ретейлеры провели акцию с уничтожением миллионов нереализованных цветов

Петербургские ретейлеры, специализирующиеся на продаже цветов, собрались 13 апреля на Пулковском шоссе и уничтожили несколько миллионов тюльпанов, лилий и хризантем, сообщает "Фонтанка". Этим жестом они выразили несогласие с правилами самоизоляции, введенными в городе до 30 апреля, и нежеланием властей поддержать их специфический бизнес, рассчитанный на быстрые продажи столь же быстро портящегося товара.

Уничтожить пришлось, по словам участников, все цветы, поставку которых не получилось отменить: в основном, это растения, прибывшие в первые дни самоизоляции для граждан и торговых точек (30 марта - 6 апреля).

Ретейлеры считают убытки грандиозными, и нынешний режим работы онлайн только увеличивает их: количество и стоимость заказов через интернет зачастую не окупают работу курьера, который доставляет товар. Мало помогают их делу даже значительные скидки.

Хозяйка магазина "Миллион цветов" Ирина Нуруллаева не рассчитывает на прямую материальную помощь своему предприятию от городских властей, но с учетом столь сильного удара по бизнесу требует от них беспроцентных кредитов на год и освобождения на этот же срок от всяческих налогов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
13 апреля, 21:20 Кадыров требует прекращения "античеченской травли" со стороны "Новой газеты"

13 апреля, 20:59 В Петербурге временно запретили предоставлять услуги каршеринга

13 апреля, 20:27 Смольный заказал ремонт Гатчинского дворца за 158 млн рублей

13 апреля, 19:52 Макаров потерял лидерство в медиарейтинге глав Заксобраний за март

13 апреля, 19:29 Ретейлеры провели акцию с уничтожением миллионов нереализованных цветов

13 апреля, 18:59 В ТРЦ "Галерея" отказались снижать арендную плату для владельцев магазинов

13 апреля, 18:55 Главреда "Медиазоны" вызвали в РКН из-за новости про "Артподготовку"

13 апреля, 18:33 La Repubblica: Россияне предлагают итальянцам за 200 евро поблагодарить РФ за "коронавирусную" помощь

13 апреля, 18:30 Ройзман доволен "противовирусной" тактикой полиции

13 апреля, 17:58 КГИОП судится с коммунальщиками из-за поврежденного дома-памятника на Невском

13 апреля, 17:56 Активисты обратились в СК из-за трат ЦИК на агитацию за поправки в Конституцию

13 апреля, 17:30 Счет зараженным COVID-19 священнослужителям Москвы пошел на десятки

13 апреля, 17:25 Расходы фонда "дочки Путина" сократились на 126 млн рублей

13 апреля, 16:59 Возле будущего арт-парка "Тучков буян" оборудуют разворотное кольцо

13 апреля, 16:38 Родственники потеряли осужденного фигуранта "московского дела" Суровцева

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru