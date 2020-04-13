Ретейлеры провели акцию с уничтожением миллионов нереализованных цветов

Петербургские ретейлеры, специализирующиеся на продаже цветов, собрались 13 апреля на Пулковском шоссе и уничтожили несколько миллионов тюльпанов, лилий и хризантем, сообщает "Фонтанка". Этим жестом они выразили несогласие с правилами самоизоляции, введенными в городе до 30 апреля, и нежеланием властей поддержать их специфический бизнес, рассчитанный на быстрые продажи столь же быстро портящегося товара.

Уничтожить пришлось, по словам участников, все цветы, поставку которых не получилось отменить: в основном, это растения, прибывшие в первые дни самоизоляции для граждан и торговых точек (30 марта - 6 апреля).

Ретейлеры считают убытки грандиозными, и нынешний режим работы онлайн только увеличивает их: количество и стоимость заказов через интернет зачастую не окупают работу курьера, который доставляет товар. Мало помогают их делу даже значительные скидки.

Хозяйка магазина "Миллион цветов" Ирина Нуруллаева не рассчитывает на прямую материальную помощь своему предприятию от городских властей, но с учетом столь сильного удара по бизнесу требует от них беспроцентных кредитов на год и освобождения на этот же срок от всяческих налогов.