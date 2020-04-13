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13 апреля, 20:27

Смольный заказал ремонт Гатчинского дворца за 158 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный заказал ремонт Гатчинского дворца за 158 млн рублей

Комитет петербургского правительства по госзаказу разместил на сайте госзакупок конкурс на проведение работ по реставрации Гатчинского дворца. Максимальная цена разыгрываемого контракта составляет 158,8 млн рублей. Подача заявок завершается 8 мая.

За эти деньги будущий подрядчик должен будет до 10 ноября привести в порядок фасады Кухонного каре дворца, выполненные из природного камня.

Гатчинский дворец вместе с окружающим его парком входит в реестр объектов культурного наследия федерального значения. Построенный при Екатерине Великой, он был любимой резиденцией императора Александра III.

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