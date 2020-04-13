Кадыров требует прекращения "античеченской травли" со стороны "Новой газеты"

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале гневный пост, посвященный редакционной политике "Новой газеты" в отношении своего народа. Формальным поводом, как полагают в самой газете, для этого послужила вышедшая накануне публикация, в которой рассказывается о жестоком обращении с гражданами, инфицированными коронавирусом в северокавказской республике. Кадыров называет подачу материала "нагло и бессовестно устроенной провокационной и взрывоопасной античеченской травлей".

"Не понятно, каким образом мне нужно объяснить своему Народу общеизвестный факт финансирования уважаемым (по сути государственным) "Газпромом" информационно-диверсионной антироссийской газеты, продажные журналисты которой получают награды на Западе и в США? Почему могучая цитадель нашего суверенитета, — ФСБ, — фактически потворствует деятельности иностранной агентуры, которая, прикрываясь, якобы, "свободой слова", пытается своими лживыми мифами снова повесить на мой Народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы?", - недоумевает политик.

На этом выпад в адрес журналистов прекращается: чеченский лидер в очередной раз признается в верности России и курсу российского президента Владимира Путина. Делает он это, несмотря на очевидное для него наличие в стране врагов и провокаторов.