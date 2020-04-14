18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:42

В РФ выявлено 2774 новых случаев заражения COVID-19: заболевших - более 21 тысячи человек

фото ЗакС политика В РФ выявлено 2774 новых случаев заражения COVID-19: заболевших - более 21 тысячи человек

За последние сутки в РФ количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 2774 человека, уведомляет оперативный штаб. На текущий момент инфицированы 21 102 россиянина.

Указывается, что проведено уже более 1,4 млн тестов на COVID-19. 170 человек стали жертвами заболевания, излечились 1694.

Традиционно, наибольшее количество выявленных случаев в Москве и области: там в больницах с инфекцией лежат 13 002 и 2315 граждан соответственно.

По Северо-Западу в Петербурге - 121 новый заболевший (всего - 799), в республике Коми - плюс 97 человек (305), в Ленинградской области - плюс 35 человек (190), Вологодская область - +7 человек, Калининградская область - +5 человек, Архангельская область - +1 инфицированный.

Всего в мире COVID-19 выявлен у более 1,9 млн граждан, количество смертей превысило 119 тысяч.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
15:53 Путин: Требуются экстраординарные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией

15:20 Госдума одобрила отмену комиссий банков с платежей ЖКХ

14:56 Апелляцию Шестуна на перевод под домашний арест отклонили, продлив срок содержания в СИЗО до июня

14:46 Муниципал: ГИК не принял решение по отказу ИКМО "Новоизмайловское" передать мандаты экс-кандидатам

14:46 Производители дезинфекторов и масок в Петербурге получают микрозаймы под 1% годовых

14:36 Горсуд не стал рассматривать иск координатора "Весны" о запрете Смольного посещать парки

14:00 Адвокат обжаловал в Сестрорецком горсуде прецедентное дело о "коронавирусном" фейке

13:57 В Петербурге собрали более 5 тысяч планшетов для школьников и студентов

13:30 Шаведдинова перевели в новую, ещё более изолированную от внешнего мира, часть

13:25 Из материалов дела Константина Котова пропала видеозапись его задержания

13:06 Министр здравоохранения заявил в полицию на "Альянс врачей"

12:56 В Госдуме не выявили случаев заражения коронавирусом среди депутатов

12:34 "Левада-центр": Россияне охладели к Путину

12:31 Минстрой просит признать ЖКХ отраслью, пострадавшей из-за коронавируса

12:01 Кабмин снова отказался поддерживать декриминализацию "дадинской статьи"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru