За 414 тысяч рублей сотрудников ЗакСа научат преодолевать бюрократизм и коррупцию

Заксобрание Петербурга намерено потратить 414 тысяч рублей на то, чтобы подтянуть знания сотрудников своего аппарата. На соответствующий тендер обратило внимание издание "Поребрик.медиа".

Работникам ЗакСа предстоит пройти обучение по 14 программам. В частности, им предстоит узнать о "экстралингвистических особенностях официально-делового стиля", понять, как работать с "текстами канцелярского подстиля", порассуждать о "проблемах преодоления бюрократизма и коррупции в системе государственной гражданской службы".

Отдельный курс посвящен этике и деловому стилю. Служащим Мариинского дворца поведают об "особенностях служебного поведения на горизонтальном и вертикальном уровнях". Кроме того, им расскажут о том, как правильно подбирать рабочий гардероб, как вести себя за столом, а также преподадут урок хороших манер.

Обучение должны пройти 36 сотрудников аппарата парламента, 12 из них сделают это дистанционно. Курсы предназначаются лишь для госслужащих, участие депутатов не предусмотрено.