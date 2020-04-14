18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:36

За 414 тысяч рублей сотрудников ЗакСа научат преодолевать бюрократизм и коррупцию

фото ЗакС политика За 414 тысяч рублей сотрудников ЗакСа научат преодолевать бюрократизм и коррупцию

Заксобрание Петербурга намерено потратить 414 тысяч рублей на то, чтобы подтянуть знания сотрудников своего аппарата. На соответствующий тендер обратило внимание издание "Поребрик.медиа".

Работникам ЗакСа предстоит пройти обучение по 14 программам. В частности, им предстоит узнать о "экстралингвистических особенностях официально-делового стиля", понять, как работать с "текстами канцелярского подстиля", порассуждать о "проблемах преодоления бюрократизма и коррупции в системе государственной гражданской службы".

Отдельный курс посвящен этике и деловому стилю. Служащим Мариинского дворца поведают об "особенностях служебного поведения на горизонтальном и вертикальном уровнях". Кроме того, им расскажут о том, как правильно подбирать рабочий гардероб, как вести себя за столом, а также преподадут урок хороших манер.

Обучение должны пройти 36 сотрудников аппарата парламента, 12 из них сделают это дистанционно. Курсы предназначаются лишь для госслужащих, участие депутатов не предусмотрено.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
15:53 Путин: Требуются экстраординарные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией

15:20 Госдума одобрила отмену комиссий банков с платежей ЖКХ

14:56 Апелляцию Шестуна на перевод под домашний арест отклонили, продлив срок содержания в СИЗО до июня

14:46 Муниципал: ГИК не принял решение по отказу ИКМО "Новоизмайловское" передать мандаты экс-кандидатам

14:46 Производители дезинфекторов и масок в Петербурге получают микрозаймы под 1% годовых

14:36 Горсуд не стал рассматривать иск координатора "Весны" о запрете Смольного посещать парки

14:00 Адвокат обжаловал в Сестрорецком горсуде прецедентное дело о "коронавирусном" фейке

13:57 В Петербурге собрали более 5 тысяч планшетов для школьников и студентов

13:30 Шаведдинова перевели в новую, ещё более изолированную от внешнего мира, часть

13:25 Из материалов дела Константина Котова пропала видеозапись его задержания

13:06 Министр здравоохранения заявил в полицию на "Альянс врачей"

12:56 В Госдуме не выявили случаев заражения коронавирусом среди депутатов

12:34 "Левада-центр": Россияне охладели к Путину

12:31 Минстрой просит признать ЖКХ отраслью, пострадавшей из-за коронавируса

12:01 Кабмин снова отказался поддерживать декриминализацию "дадинской статьи"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru