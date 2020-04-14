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11:57

Деятели культуры и муниципалы Москвы поручились за Константина Котова

фото ЗакС политика Деятели культуры и муниципалы Москвы поручились за Константина Котова

Ряд деятелей культуры и муниципальных депутатов Москвы подписали поручительство за изменение меры пресечения активисту Константину Котову, осужденного за неоднократное нарушение правил проведения митинга, передает ТАСС.

Приобщить поручительства к делу на заседании Мосгорсуда попросила адвокат Мария Эйсмонт. Свои подписи оставили режиссер Андрей Звягинцев, актриса Юлия Ауг, писательница Людмила Улицкая, кинокритик Антон Долин, священник Алексей Уминский и главы ряда муниципальных округов Москвы.

Мосгорсуд рассматривает дело Котова повторно, после того, как Второй кассационный суд отправил дело на пересмотр в апелляционную инстанцию. Заседание проходит без зрителей, для журналистов организована трансляция, сам Котов участвует в заседании из СИЗО по видеосвязи.

Котов был осужден на четыре года колонии в сентябре 2019 года по ст. 212.1 УК РФ (неоднократные нарушения правил проведения митинга). Случилось это после его участия в несогласованной акции протеста в Москве летом того же года.

Конституционный суд за пару лет до этого указывал, что по ст. 212.1 УК РФ можно осуждать, только если из-за действий подсудимого акция утратила мирный характер или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу граждан и организаций. СПЧ указывал на то, что суд не проделал необходимой работы, чтобы доказать вину активиста, к тому же суд должен был оценивать общественную опасность деяния, и это не могло зависеть от отношения активиста к политике органов публичной власти.

Дело вызвало большой резонанс, в итоге президент Владимир Путин поручил проверить законность приговора Котову, и Генпрокуратура настояла на пересмотре дела.  

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