Кабмин снова отказался поддерживать декриминализацию "дадинской статьи"

Комиссия правительства по законопроектной деятельности в очередной раз не стала поддерживать инициативу о декриминализации ст. 212.1 УК РФ, делится ТАСС. На сей раз автором документа была лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Это уже третий отказ, последовавший от кабмина: ранее аналогичные предложения были отклонения в 2017 и 2019 годах.

В качестве обоснования отказа указывается, что автор проекта закона не привел статистические данные о практике применения статьи 212.1 УК, которые показывали бы несоразмерность установленного наказания совершенному правонарушению.

В пояснительной записке к документу Миронов подчеркнул, что введение обозначенной статьи в Уголовный кодекс привело "к нарастанию общественного напряжения, недовольству общества и снижению уровня его доверия к власти в целом".

Законопроект пока не поступил на изучение Госдумы. Согласно регламенту нижней палаты парламенты, инициативы, предполагающие изменение УК, должны пройти рецензирование в правительстве.

Напомним, 212.1 статья УК предполагает ответственность за неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. В качестве санкций по ней предусматривается штраф до 1 млн рублей либо тюремный срок до 5 лет. Первым осужденным по статье был активист Ильдар Дадин, после его дела, получившего широкий резонанс, её и стали называть "дадинской. Она предусматривает то, что три административных протокола по задержаниям на уличных акциях автоматически перерастают в уголовное преследование фигуранта.