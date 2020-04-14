Из материалов дела Константина Котова пропала видеозапись его задержания

Видеозапись с задержанием активиста Константина Котова на акции 10 августа пропала из материалов его дела, передает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

Изучить видеозапись суд собирался на заседании 14 авпреля, однако оказалось, что флешка с материалом пропала. Адвокаты попросили провести служебную проверку в связи с утерей вещественного доказательства, а также вызвать на допрос свидетелей. В итоге заседание отложили до 16 апреля.

Котов был осужден на четыре года колонии в сентябре 2019 года по ст. 212.1 УК РФ (неоднократные нарушения правил проведения митинга). Случилось это после его участия в несогласованной акции протеста в Москве летом того же года.

Конституционный суд за пару лет до этого указывал, что по ст. 212.1 УК РФ можно осуждать, только если из-за действий подсудимого акция утратила мирный характер или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу граждан и организаций. СПЧ указывал на то, что суд не проделал необходимой работы, чтобы доказать вину активиста, к тому же суд должен был оценивать общественную опасность деяния, и это не могло зависеть от отношения активиста к политике органов публичной власти.

Дело вызвало большой резонанс, в итоге президент Владимир Путин поручил проверить законность приговора Котову, и Генпрокуратура настояла на пересмотре дела.