Шаведдинова перевели в новую, ещё более изолированную от внешнего мира, часть

С пресс-секретарем Алексея Навального Кирой Ярмыш связался военный, проходящий службу на архипелаге Новая Земля, и сообщил, что "потерянного" сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова перевели в ещё более закрытую от мира часть.

"Это просто вертолетная площадка, рядом нет вообще ничего. Связи там тоже нет, вообще никакой. Военный смог позвонить, когда вернулся из командировки оттуда. Как мы и предполагали, Руслана отвезли вглубь острова, чтобы изолировать полностью. Раньше он мог звонить хотя бы раз в неделю, теперь он лишен этой возможности вообще", - констатирует Навальный.

В конце марта в ФБК потеряли Шаведдинова, который не выходил на связь в течение недели после того, как его "увезли в неизвестном направлении". Навальный тогда заявил, что юристы фонда готовы обратиться с заявлением в СК по факту пропажи человека, однако в Северном флоте сотрудников организации "успокоили", заверив, что просто перевели молодого человека в другую часть.