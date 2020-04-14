Госдума решила перенести дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября, передает ТАСС.

Документ вводит новый день воинской славы, – 3 сентября – вместе с тем упраздняя действующую памятную дату, 2 сентября. Инициативу разработала группа депутатов и сенаторов: по их мнению, это поспособствует "укреплению исторических основ и патриотических традиций, сохранению исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечению достойной памяти погибших при защите Отечества".

2 сентября 1945 года рано утром по московскому времени был подписан акт о безоговорочой капитуляции Японии, что стало завершением Второй мировой войны. Авторы инициативы в документе отметили, что в СССР днем памяти было 3 сентября, в соответствии с указом президиума Верховного Совета.