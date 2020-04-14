В отношении журналиста "Черновика" Гаджиева возбудили новое уголовное дело

Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило новое уголовное дело в отношении редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, передает "Новая газета" со ссылкой на адвоката Арсена Шабанова.

По данным источника ТАСС, дело возбуждено по ч. 2 ст. 282 УК РФ (участие в экстремистской организаци).

По версии следствия, Гаджиев совместно с другими фигурантами его первого дела и проповедником Исраилом Ахмеднабиевым (Абу-Умар Саситлинский) участвовал в деятельности организаций "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана" и "Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа" (признаны террористическими и запрещены в России). Так, в постановлении о возбуждении дела указано, что Ахмеднабиев построил детскую школу для хазифов и создавал благотворительные фонды, собранные через которые деньги шли на финансирование терроризма. Роль Гаджиева при этом не подписана.

Гаджиева задержали в июне по обвинению в финансировании терроризма. Дело связано с благотворительным фондом "Ансар", который связывают с Абу-Умаром Саситлинским. Последнего считают вербовщиком запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". Адвокат Гаджиева сообщал, что его подзащитного задержали по подозрению в переводе денег на счета проповедника.

Главный редактор "Черновика" Маирбек Агаев назвал обвинения "абсурдными", а арест журналиста – "попыткой отдельных представителей силового блока повлиять на редакционную политику независимых изданий или же закрыть их".