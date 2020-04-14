РКН отложил составление протокола на главреда "Медиазоны" из-за коронавируса

Роскомнадзор отложил составление протокола в отношении главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции, сообщает "Медиазона".

Протокол по ч. 2 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой СМИ) ведомство решило составить из-за одной из новостей, в которой не было прописано, что "Артподготовка" - это запрещенная в России экстремистская организация.

Вскоре управление РКН по Центральному федеральному округу сообщило, что "в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции" в России составление протокола в отношении главного редактора "Медиазоны" переносится. На какой срок – не уточняется.