Володин предложил депутатам Госдумы отказаться от отпусков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам отказаться от отпусков в апреле и две недели проработать в регионе, передает ИА REGNUM.

По словам Володина, парламентариям следует "быть с нашими гражданами и работать в регионах, а по мере необходимости собираться и принимать решения, направленные на поддержку экономики, граждан". При этом он подчеркнул, что перед этим следует сдать тесты на коронавирус.

Депутаты идею поддержали. Решение о смене графика они собираются принять на заседании в пятницу, 17 апреля. В отпуска депутаты собирались уйти с 23 апреля до 6 мая.