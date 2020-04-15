СК возбудил уголовное дело о заражении COVID-19 мигрантов в областном общежитии

Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное делопроизводство после того, как в общежитии, расположенном в деревне Новосергиевка, 35 мигрантов заразились коронавирусной инфекцией, передает "Интерфакс".

Статья, по которой заведено дело, - о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

10 апреля Роспотребнадзор, проверив общежитие, выдал предписание о необходимости соблюдения карантина. Арендатору наказали предотвратить распространение инфекции, однако в итоге этого сделано не было, что привело к появлению очага заболевания.

В общежитии пребывает около 500 мигрантов. В здании организовали палаточный госпиталь на 88 койко-мест.