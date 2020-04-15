Минобрнауки намерено учредить собственный флаг

Министерство науки и высшего образования РФ озадачилось изготовлением собственного флага: увидеть свет изобретение должно уже к августу, следует из документа, опубликованного на портале нормативных актов.

Ведомству необходим "общедоступный в употреблении и объединяющий знак", для того, чтобы, к примеру, украшать им здания, в которых находятся филиалы Минобрнауки, кабинеты должностных лиц и залы для официальных торжеств. Кроме того, следует создать "единое информационное поле существующей символики Минобрнауки в интернете".

Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут до 28 апреля.

Добавим также, в 2020 году Минобрнауки намерено потратить 12 млн рублей на создание обновленного официального сайта ведомства.