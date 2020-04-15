ЗакС решил включить в перечень зеленых зон парк Инчхон и сквер на Ленинградской улице

Две новые зоны зеленого насаждения общего пользования могут появиться в Петербурге. Законодательное собрание решило защитить от возможной застройки парк Инчхон в Кронштадте и безымянный сквер у онкоцентра на улице Ленинградская, на границе Выборгского и Курортного районов.

Соответствующий законопроект прошел первое чтение 15 апреля. Его представила фракция "Единая Россия".

Отметим, что парк Инчхон был создан в октябре 2018 года, а свое название в честь южнокорейского города-партнера Петербурга получил в июне 2019 года. Его площадь составляет 1,6 га. Площадь зеленой зоны в Выборгском районе - 2,3 га.