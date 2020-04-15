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13:39

Песков сетует на дисциплинированность москвичей в условиях пропускного режима

фото ЗакС политика Песков сетует на дисциплинированность москвичей в условиях пропускного режима

Проблема транспортного коллапса. образовавшегося в Москве из-за введения пропускного режима, возникла во многом по вине жителей и их безотвественного поведения, считает президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Делать какие-то выводы и спешить с выводами на основе первого утра, того, как эти пропуска заработали, мы считаем неправильным. Возможны ли трудности? Да, возможны. Опять же, проблема в недисциплинированности", - цитирует его реплику "Интерфакс".

Утром 15 апреля социальные сети оказались переполнены фото- и видеосвидетельствами того, как люди давятся в огромных очередях в метро и как "стоят" магистрали, проходящие через пропускные пункты.

Отметим, что в столице новые удостоверения разделили на три вида: для поездок на работу, в медучреждение и "в иных целях". Последний вариант предполагает посещение магазина, дачи, а также передачу продуктов или лекарств пожилым родственникам. Накануне жители оформили 3,2 млн таких пропусков, из которых 900 тысяч будут аннулированы ввиду некорректного оформления.

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