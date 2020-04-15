Петербургские садовники приступили к весенней высадке деревьев

Невзирая на пандемию коронавируса, садовники Петербурга начали весеннюю высадку молодых деревьев на улицах, набережных и в парках города, уведомляет пресс-служба комитета по благоустройству.

Уже к 14 апреля были высажены 367 деревьев и практически 11,5 тысяч кустарников.

К примеру, в Выборгском районе появилось 5,5 тысяч новых кустов - на одной только улице Николая Рубцова обрели своё место порядка 2 тысяч кустов кизильника блестящего. 150 кустов шиповника зацветут на Пироговской набережной. 200 кустов барбариса появились на проспекте Просвещения.

Во Фрунзенском районе посадили 2,3 тысячи кустарников. Наибольшее количество - в безымянном сквере на Малой Балканской улице, Дунайском проспекте и в Яблоневом саду.

В сквере вдоль реки Ивановки от проспекта Ветеранов до проспекта Народного Ополчения в Красносельском районе появилось пополнение в виде 200 кустов венгерской сирени. В Кронштадтском и Курортном районах обрели "дом" 270 сосен и елей.

Аналогичные весенние "процедуры" были и в Московском районе.