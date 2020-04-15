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14:47

Макаров посоветовал "схватить" и "притащить" в ЗакС председателя юридического комитета Смольного

фото ЗакС политика Макаров посоветовал "схватить" и "притащить" в ЗакС председателя юридического комитета Смольного

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров в конце состоявшегося 15 апреля пленарного заседания резко высказался в адрес руководителя юридического комитета Смольного Екатерины Аксеновой.

Спикер заявил, что чиновница не отвечает на звонки сотрудников аппарата ЗакСа и упрекнул ее "в недостаточном воспитании".

- У вас есть председатель комитета Аксенова. То, что она не отвечает на звонки сотрудников Законодательного собрания, это говорит о ее воспитании, о ее недостаточном воспитании. То, что у нее проблемы с воспитанием, это однозначно, - обратился Макаров к представителю Смольного в ЗакСе Юрию Шестерикову.

Он также добавил, что кадры прежде всего нужно учить вежливым манерам

- Она дождется, что она будет ходить сюда, Четырбок, на каждое заседание по каждому закону, который вносит Смольный. Потому что то, что она творит, это не поддается описанию, - продолжил Макаров.

Шестерикова спикер назвал добросовестным, но мягким человеком, отметив, что сам он на месте представителя Смольного "схватил" бы Аксенову и "притащил" в Законодательное собрание.

Напомним, ранее на том же заседании депутаты ЗакСа подвергли критике главу Кировского района Сергея Иванова и главу Калининского района Василия Пониделко.


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