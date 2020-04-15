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15:29

Петербургское метро нарушит традицию круглосуточной работы на Пасху

фото ЗакС политика Петербургское метро нарушит традицию круглосуточной работы на Пасху

Новый режим работы петербургского метрополитена, введенный нынешней весной в связи с пандемией коронавируса и значительным уменьшением пассажиропотоков, затронет и праздничные даты, по которым каждый год подземка работала круглосуточно.

В 2020 году метро не будет работать в пасхальную ночь, сообщает официальный сайт ГУП, ссылаясь на распоряжение комитета по транспорту. И 18, и 19 апреля поезда будут ходить в обычном для нынешнего месяца режима.

Напомним, что с начала апреля ни на одну из станций нельзя попасть с улицы позднее 22 часов. Пересадки закрываются в 22:15, а полное прекращение работы подземки наступает в 23 часа. Поезда следуют с увеличенными интервалами. Специальный режим действует как минимум до конца апреля.

Традицию открывать метро на всю ночь перед Пасхой привил городу предыдущий губернатор Георгий Полтавченко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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