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16:30

Путин решил выдать регионам 200 млрд рублей

фото ЗакС политика Путин решил выдать регионам 200 млрд рублей

Президент России Владимир Путин предложил направить регионам еще 200 млрд рублей. Соответствующее заявление он сделал во время дистанционного совещания с правительством 15 апреля. 

По словам Путина, бюджеты субъектов страны "просели" по разным причинам. При этом, на регионы ложится большая нагрузка по поддержке экономики и граждан, считает президент. 

Он отметил, что выделенные средства должны пойти на обеспечение "устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов". Власти регионов могут направить деньги на реализацию своих мер поддержки занятости и деловой активности, а также на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение "неотложных социальных вопросов" и помощи людям, заявил Путин. 

Также на совещании глава государства объявил о выделении денег для малого и среднего бизнеса, которые предприниматели смогут потратить на зарплату сотрудников. 

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