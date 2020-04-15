Путин решил выдать регионам 200 млрд рублей

Президент России Владимир Путин предложил направить регионам еще 200 млрд рублей. Соответствующее заявление он сделал во время дистанционного совещания с правительством 15 апреля.

По словам Путина, бюджеты субъектов страны "просели" по разным причинам. При этом, на регионы ложится большая нагрузка по поддержке экономики и граждан, считает президент.

Он отметил, что выделенные средства должны пойти на обеспечение "устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов". Власти регионов могут направить деньги на реализацию своих мер поддержки занятости и деловой активности, а также на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение "неотложных социальных вопросов" и помощи людям, заявил Путин.

Также на совещании глава государства объявил о выделении денег для малого и среднего бизнеса, которые предприниматели смогут потратить на зарплату сотрудников.