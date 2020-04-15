В годовщину пуска блокадного трамвая по Петербургу проехали ретро-вагоны

Старинные вагоны, давно представляющие собой музейные экспонаты, прокатились по центру Петербурга в память о 78-й годовщине пуска блокадного трамвая. Конечной точкой организаторы избрали знаменитую первую подстанцию на набережной Фонтанки. Отчет о событии представлен на сайте "Горэлектротранса".

Символическая поездка явилась составной частью акции "Кабель жизни", проходящей в разных городах в честь 75-летия дня Победы над нацистской Германией. В ней участвуют также Волхов и Новая Ладога.

В преддверии торжественного проезда вагонов усилиями ГБУ "Ленсвет" трамвайную подстанцию оборудовали 27 наружными светильниками и прожекторами.