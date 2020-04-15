Чеченка обратилась к Кадырову за помощью: её отчитали и заставили извиниться

ЧГТРК "Грозный" выпустил эфир, в котором гражданка Чечни Зара Тепсуркаева публично извинилась за то, что обратилась к Рамзану Кадырову за помощью, уведомляет "Кавказский узел".

В сюжете фигурировало аудиосообщение на чеченском языке, записанное гражданкой республики в мессенджере WhatsApp, в котором она сетует на нехватку денег на то, чтобы закупать продукты на неделю. Поддержку она искала в лице Кадырова.

В ответ на её мольбы откликнулись сотрудники ВГТРК, которые вместе главой администрации Урус-Мартановского района Валидом Абдурешидовым приехали на участок, где живет семья Тепсуркаевых.

"У вас около 10 соток земли. Падишах не обязан вас кормить. Неужели нельзя в своем дворе посадить [овощи], жить прилично", - отругал женщину Абдурешидов.

Женщина вынуждена была извиниться за свою просьбу, отметив, что начать полевые работы ей помешали обильные дожди. Также в сюжете телеканала отмечали, что у Тепсуркаевой муж - инвалид, а в самой семье девять детей, которым, заверили журналисты, неоднократно помог Фонд имени Ахмата Кадырова.