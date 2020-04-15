За сутки в Петербурге оформили 50 протоколов за появление в неположенных местах

По новой "коронавирусной" статье 20.6.1 КоАП петербургские полицейские составили в течение последних суток 50 протоколов на горожан, которые нарушили запрет на посещение тех или иных общественных мест. Сайт Смольного сообщает, что самым распространенным поводом для привлечения к ответственности стало времяпрепровождение людей на детских площадках и в парках. Чаще всего в неположенных местах обнаруживались жители Петергофа и его окрестностей.

"Дополнительные штрафы введены, в первую очередь, не для наказания, а для сдерживания и предотвращения нарушений. Мы надеемся, что количество составленных протоколов не будет сильно расти", - полагает глава комитета по законности Ольга Аришина.

Максимальный штраф по таким административным делам для граждан составляет 30 тысяч, а для юридических лиц - 300 тысяч рублей.

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции петербуржцам до 30 апреля запретили показываться в нескольких зеленых зонах, перечень которых строго определен текстом постановления, на кладбищах, в заведениях общепита, культурных, спортивных учрежденияхи иных общественных местах, предназначенных для досуга.