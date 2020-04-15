Глава Союза предпринимателей: На зарплату сотрудникам МСП надо выделить 40 тысяч

Президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей Роман Пастухов в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что поддерживает решение президента Владимира Путина выделить малому и среднему бизнесу деньги на погашение зарплат сотрудников. При этом, по словам Пастухова, минимальный размер оплаты труда на человека - это недостаточная сумма. Он напомнил, что величина средней зарплаты в Петербурге составляет около 40-50 тысяч рублей. Из этой суммы и необходимо исходить, считает Пастухов.

- Здесь надо более продуманно просчитать, чтобы предприниматели могли сказать: "Да, помощь - действительно помощь". Сумма должна быть больше. Хотя бы 40 тысяч рублей, - заявил глава Союза предпринимателей.

Он добавил, что все же надеется на реализацию предложенных Путиным мер. Однако, у властей иногда слова расходятся с действиями, отметил Пастухов:

- Мне вспоминаются слова Путина в начале 2000-х годов: "Всем, кто открывает новые фирмы, регистрирует новые предприятия, нужно давать медаль за личное мужество". И Беглов Александр Дмитриевич сказал: "Нужно создавать хорошие условия для развития бизнеса, снимать административные барьеры". И где выданные медали и снятые барьеры?

Напомним, ранее 15 апреля Путин озвучил ряд новых мер по поддержке предпринимателей. В частности, глава государства решил выделить средства малому и среднему бизнесу, наиболее пострадавшего от кризиса в эпидемию COVID-19. Если организация не сокращала сотрудников, то на каждого работника будет выделено около 12 тысяч рублей, заявил Путин.