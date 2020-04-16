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11:39

На Пасху Милонов будет разносить куличи по квартирам

фото ЗакС политика На Пасху Милонов будет разносить куличи по квартирам

Депутат Государственной думы из Петербурга Виталий Милонов анонсировал, что на Пасху его можно будет встретить в храме. Он намеревается, имея на это право, отслужить церковную службу, а после нее пойти по квартирам своих избирателей и угощать их куличами. Консолидированную позицию исполнительной власти и РПЦ, которые обязали прихожан сидеть по домам, он поддерживает, утверждая, что только в некомфортных обстоятельствах подлинная вера и проверяется.

"Такая беда в России и во всем мире, ну что ж, это испытание веры для христианина. Пройди через это и воспринимай это как определенное духовное испытание, духовный экзамен - насколько ты готов в невзгодах оставаться с верой в бога. Как святые подвижники садились в тюрьмы, будь верен богу и в таких обстоятельствах", - оценил он возникшую перед верующими коллизию в интервью изданию "ФедералПресс".

Во избежание распространения инфекции COVID-19 митрополия закрыла для посещения прихожанами все петербургские храмы на период с 14 до 19 апреля. Видеотрансляция пасхального богослужения 19 апреля будет вестись в онлайн-режиме.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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