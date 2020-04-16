СМИ: Полковника Росгвардии заподозрили в вымогательстве 20 млн рублей у бизнесмена

В Московской области задержан полковник Росгвардии по подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей у предпринимателя, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, бизнесмен, у которого полковник вымогал деньги, почти сразу же обратился в полицию. Подробности пока не сообщаются.

Материалы уголовного дела переданы в Следственный комитет.

Обновлено 12:44 По информации источника "Интерфакса", речь может идти о замруководителя оперативного разведцентра Росгвардии полковнике Альберте Кудряшове. По данным издания, есть еще один задержанный подозреваемый, проводится доследственная проверка.