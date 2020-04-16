С адвокатов экс-гендиректора "Метростроя" Александрова взяли подписку о неразглашени

Следствие взяло подписку о неразглашении с адвокатов бывшего гендиректора "Метростроя" Николая Александрова, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Олина.

"Взята подписка о неразглашении данных предварительного следствия", - сказал Олин.

Николаев заключен под домашний арест по делу о растрате при поставках щебня для нужд петербургского метрополитена. По версии следствия, он якобы поделил 178 млн рублей с подельниками, а щебень так и не доехал до подрядных работ. Сам Александров вины не признает.

Параллельно с этим на место Николаева был назначен экс-глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин: сначала как врио гендиректора, а в феврале – как гендиректор.

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