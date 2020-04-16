Беглов падает в рейтинге губернаторов-блогеров

Петербургский губернатор Александр Беглов за прошедший месяц покинул пятерку самых цитируемых глав регионов по версии мониторинговой организации "Медиалогия". Март он закончил на седьмом месте, "пропустив" вперед руководителей Крыма, Свердловской области и Ставропольского края.

Самым ярким событием с участием петербургского начальника назвали его благодарность музыкантам группы IOWA за выступление под окнами общежития университета Мечникова, в котором объявляли карантин.

Тройку лидеров составила традиционная "компания" из московского мэра Сергея Собянина, чеченского лидера Рамзана Кадырова и подмосковного губернатора Андрея Воробьева. Читаемость и цитируемость им обспечили публичное освещение различных мер, так или иначе связанных с противодействием пандемии COVID-19.

Отметим, что по итогам 2019 года в "зачете" блогеров Беглов, состязаясь с коллегами, занял третье место.

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