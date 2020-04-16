Путин предложил запустить льготную ипотечную программу

В ходе очередного онлайн-совещания с членами кабинета министров президент Владимир Путин обратился к теме рынка жилья. Он отметил, что эта отрасль бизнеса стала с началом пандемии коронавируса страдать от недостаточного спроса на ипотеку, и предложил дополнительно стимулировать покупателей, о чем сообщает РИА "Новости".

"Можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трех миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов — в Москве и Санкт-Петербурге", - передал глава государства суть своей идеи.

По предварительной оценке, для ее реализации понадобится выделить из бюджета 6,5 млрд рублей. Путин предлагает сделать доступным оформление этих специальных кредитных условий до 1 ноября. Предложенная ставка по кредиту должна будет действовать в течение всего срока ипотеки.