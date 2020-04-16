Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

20:58

Уволенная Гражданка

фото ЗакС политика Уволенная Гражданка

Администрация муниципалитета "Гражданка" уволила руководителя своего единственного бюджетного учреждения Наталью Кенигсберг. Ее подозревают в неэффективном расходовании денег - посетителей было мало, а арендованное помещение для организации принадлежит мундепу от "Единой России" прошлого созыва. Кенигсберг ни с одним обвинением не согласна и намерена добиваться возвращения утерянной должности.

В сентябре 2019 года состав муниципального совета МО "Гражданка" значительно изменился - большинство мандатов получили оппозиционеры. В частности, 12 из 20 мест заняли кандидаты от "Справедливой России", среди которых - представители "Движения демократического обновления". Движение не зарегистрировано как партия и не могло выдвинуть своих членов самостоятельно.

Главой округа оппозиционный совет выбрал представителя "Справедливой России" Елену Беляеву, а руководителем местной администрации назначили Ирину Ласкателеву, которую предложило "Движение демократического обновления". Разбираясь в работе округа, депутаты не обошли стороной единственное в МО муниципальное бюджетное учреждение "Гражданка".  МБУ проводило для жителей округа занятия по гимнастике, тренировки чирлидеров, организовала кружки рукоделия и другие варианты досуга. 

Итогом проверки учреждения стали ликвидация МБУ и увольнение его директора Натальи Кенигсберг. По ее словам, руководство администрации заявило, что учреждение экономически неэффективно расходует средства. Кенигсберг в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что организация носила социальный характер:

- Создавалось оно не для того, чтобы экономически эффективно работать, чтобы приносить какие-то финансовые выгоды, а для того, чтобы обеспечить социальными услугами население муниципального округа "Гражданка". 

Как рассказал ЗАКС.Ру муниципальный депутат округа Вадим Сафонов, у нового состава совета сразу возникли вопросы к МБУ. У организации оказался очень небольшой объем работы, пояснил мундеп.

- МБУ у нас работало с 2018 года. Значит, 7 млн рублей было потрачено в 2018 году, 8 млн в 2019 году, на 2020 год планировалось выделить 10 млн рублей, - рассказал Сафонов.

При этом, в среднем ежемесячно организацию посещало около 80 человек, заявил мундеп. Он уточнил, что за год количество всех людей с мероприятий учреждение составляло примерно 100 человек. 

- И на это количество людей в 2020 году было затребовано 10 млн рублей. У нас программы по экскурсиям, которые охватывают больше тысячи человек, стоят в разы меньше. Поэтому в декабре прошлого года начали предметно заниматься этим вопросом и группа депутатов, в которую я тоже вхожу, начали достаточно жестко разбираться с деятельностью этого МБУ, - сообщил депутат. 

В распоряжении об увольнении Кенигсберг (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) сказано, что должности ее лишают в связи с "утратой доверия". Оснований для этого несколько: акт проверки МБУ, отсутствие декларации о доходах экс-главы организации и представление прокуратуры "Об устранении нарушений требований законодательства о противодействии коррупции". 

Кенигсберг сообщила, что про данное постановление прокуратуры ничего не знала и ни разу его не видела. Кроме этого, по ее словам, при устройстве на работу ее никто не предупредил о необходимости подавать декларацию.

- В ходе проверки якобы доказаны нарушения: что я имею доступ к бюджетным средствам, распоряжаюсь ими, но, при этом, не предоставляла сведения о доходах своих, моего супруга и несовершеннолетнего ребенка. Мои доводы в том, что при приеме на работу я не была ознакомлена с нормативно-правовым актом местной администрации, который регулирует порядок предоставления сведений о доходах: кто и в каких случаях их предоставляет, - заявила экс-глава МБУ. 

Она отметила, что никогда не распоряжалась бюджетными средствами. Кенингсберг добавила, что все расходования денег проходили с согласия главы местной администрации. 

- Закупки производила наша организация, но без подписи главы администрации эти закупки никогда не проходили. Я подавала заявку как директор главе с описанием закупки по каждому пункту, на какие цели и сколько нужно бюджетных средств. Только после подписи главы, бухгалтерия местной администрации перечисляла средства на закупку, - рассказала Кенигсберг. 

Сафонов рассказал ЗАКС.Ру, что по итогам проверки МБУ оказалось, что учреждение арендовало помещение у мундепа МО "Гражданка" пятого созыва от "Единой России" Алексея Цанава. Кенигсберг заявила, что даже не подозревала о том, кто владелец помещения. 

- Я вообще об этом узнала совершенно недавно. У меня как у директора был заключен договор аренды с индивидуальным предпринимателем. Обычная фамилия, обычный человек. Мне неизвестно было, что оказывается эта ИП является женой депутата. Откуда мне знать, кто кем является? - задалась вопросом экс-директор МБУ.

Муниципалитет решил не только уволить Кенигсберг, но и ликвидировать само МБУ. Экс-глава учреждения сообщила, что помимо нее в организации работало еще семь человек. Часть из них удалось перевести на работу в другие аналогичные учреждения района, заявил Сафонов. Он добавил, что другой части сотрудников при ликвидации МБУ будут выплачены все полагающиеся деньги. 

Кенигсберг же намерена отправиться в суд и прокуратуру. Она рассказала, что уже обратилась в правозащитный центр "Единой России". Бывшая глава МБУ отметила, что помимо незаконных, по ее мнению, причин увольнения, есть и этический момент - в стране эпидемия коронавируса и кризис, из-за чего новую работу будет сложно найти.

- В столь непростой период государственное учреждение увольняет своих сотрудников. У нас должны быть полная поддержка государства, а меня увольняют, когда работу вообще не найти, - посетовала Кенигсберг.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
20:58 Муниципал: Уволенная Гражданка

20:52 Макаров: Перенос парада не повлияет на душевный трепет утром 9 мая

20:26 Другороссу присудили 20 тысяч рублей штрафа за "античешскую" акцию с файером

20:02 Помощникам петербургских единороссов велели искать истории о героях из народа

19:51 Завершающий лечение Максим Шевченко сделал выводы о COVID-19

19:20 Титов недоволен "вирусными" требованиями к работодателям в регионах

18:52 В России не осталось регионов без случаев заражения коронавирусом

18:50 "Яблоко" ждет от Кремля расширения списка поддерживаемых НКО

18:16 Путин предложил запустить льготную ипотечную программу

18:08 Путин объявил о переносе парада Победы

17:53 СР добивается временного запрета на коллекторскую деятельность

17:50 Глава администрации Рождественского поселения в Ленобласти умер на 59-м году жизни

17:26 Суд вновь перенес заседание по делу Константина Котова

17:20 Амосов хочет расширить меры по избавлению бизнесменов от арендной платы

16:59 Беглов падает в рейтинге губернаторов-блогеров

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru