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9:26

Адвоката Абызова задержали по подозрению в мошенничестве

фото ЗакС политика Адвоката Абызова задержали по подозрению в мошенничестве

Адвоката бывшего министра по делам открытого правительства Александра Вершинина задержали по подозрению в мошенничестве, передает ТАСС.

Задержание накануне вечером, 16 апреля, подтвердил адвокат Алексей Кирсанов. Вершинина доставили в управление Следственного комитета по Москве на допрос.

Вершинину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По словам Кирсанова, следственные действия велись всю ночь и до сих пор продолжаются, 17 апреля ему изберут меру пресечения.

Baza со ссылкой на источники пишет, что дело может быть связано с суммой в 300 тысяч долларов. За эту сумму адвокат якобы пытался "решить" вопрос с возможным уголовным преследованием криминального авторитета.

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