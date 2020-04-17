Мединского исключили из совета Фонда кино

Бывший министр культуры Владимир Мединский исключен из попечительского совета Фонда кино, распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Кроме него, из состава совета исключены экс-министр связи Константин Носков и бывший глава аппарата правительства Константин Чуйченко. Последний сейчас стал министром юстиции.

Их места заняли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова и министр связи Максут Шадаев. Чернышенко стал председателем попечительского совета, Любимова – его заместителем.

Основной совет Фонда кино был учрежден в 2018 году. Он стал высшим коллегиальным органом фонда вместо попечительского. Совет определяет, какие фильмы и прокатчики будут получать финансирование фонда.