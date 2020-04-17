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11:28

Политолог Рогов: Единственный козырь Путина - недоверие внутри общества

фото ЗакС политика Политолог Рогов: Единственный козырь Путина - недоверие внутри общества

Политолог Кирилл Рогов попытался интерпретировать наблюдаемый им актуальный феномен, заключающийся в том, что нарушать правила самоизоляции склонны больше те, кто голосует за нынешнюю власть. Таким образом, лояльный пласт общества демонстрирует неповиновение, в то время как критики режима, по его оценкам, более послушны. Виной здесь, полагает эксперт, своеобразие федеральных каналов, прививающих своей подачей и контентом негативистский тип мышления и избыточную подозрительность.

"Советский путинский телевизор все время им подспудно объясняет, что существует только одно равновесие — равновесие насилия и недоверия, и они находятся в этом социальном и смысловом пространстве. И они начинают сразу рассматривать эту ситуацию с точки зрения недоверия. Кремль сам склонен к этому. Конспирология, насилие, запреты, недоверие — вот этот мир авторитаризма", - изложил он свою версию в интервью "Эху Москвы".

Отстутствие доверия, по мысли Рогова, в принципе остается ключевой "скрепой" в современной России. Как ему кажется, оно давно бы сыграло с властью злую шутку, но последней повезло: между собой россияне тоже разобщены. Пока, несмотря на падение рейтинга, отмечает политолог, ситуация позволяет президенту этой атомизацией общества пользоваться.

"Единственный козырь, который сейчас на стороне Путина находится - это слабое доверие в самом обществе и слабые навыки самоорганизации общества. "Тефлоновости" никакой нету. Сейчас очень рано говорить о том, как мы выйдем из этой ситуации, с какими потерями политическими для той или другой стороны и для власти, в частности, тоже". - резюмировал Рогов, заглядывая в будущее после пандемии коронавируса.

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