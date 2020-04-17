Смольный не хочет вести реестр недобросовестных организаторов ярмарок

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле подготовил законопроект об изменении закона о ярмарках. Ведомство предлагает исключить статью об обязательном ведении реестра недобросовестных организаторов и операторов ярмарок.

Данная статья была внесена в закон в феврале 2019 года. Согласно документу, при неоднократном нарушении порядка организации ярмарок за год оператор вносится в список недобросовестных. Исключить его можно только по прошествии года с момента попадания в реестр или при отмене постановления о нарушении. По закону список недобросовестных организаторов должно вести правительство Петербурга, а сам реестр должен быть доступен для просмотра в интернете.

Инициатором создания перечня является депутат Законодательного собрания от КПРФ Александр Рассудов. В разговоре с ЗАКС.Ру он отметил, что пока не знаком с предложением комитета по промышленной политике. По его мнению, реестр все же должен существовать.

- Если есть недобросовестные игроки, город точно должен знать о них. И почему мы не хотим знать тех не очень хороших игроков, которые уже нанесли вред городу, мне не очень понятно. Не могу найти этому разумное объяснение, - заявил Рассудов.

Организацией ярмарок в настоящий момент занимается комитет по промышленной политике. На сайте ведомства выделен отдельный раздел под документы об этой сфере. Там указан перечень ярмарок города, но ЗАКС.Ру не удалось найти реестр недобросовестных организаторов и операторов таких мероприятий.

София Саттарова

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